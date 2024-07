So hält Josh Hartnett die Balance zwischen Beruf und Familie

Josh Hartnett (46) hat sowohl beruflich als auch privat alle Hände voll zu tun. Bei der Premiere seines neuen Films "Trap: No Way Out" verrät der vierfache Papa gegenüber People, wie er es schafft, sein Familienleben und seinen Job unter einen Hut zu bekommen. Gerade bei ernsteren Projekten wie dem aktuellen Thriller sei dem "Pearl Harbor"-Darsteller wichtig, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu finden. "Wir haben so viel Spaß mit unseren Kindern, dass es ein wahr gewordener Traum ist, das zu haben, wenn ich vom Set komme, besonders bei so einem Film. Man braucht so etwas", schwärmt er und spricht dabei von sich und seiner Ehefrau Tamsin Egerton (35).

Auch sein neuestes Familienmitglied, das noch ein Baby mit vielen Bedürfnissen ist, sei für Josh keine Belastung. "Nun, ich meine, wir haben es jetzt schon ein paar Mal geschafft. Es ist nie einfach", stellt Josh klar und fügt hinzu: "Das Neugeborene braucht eben, was das Neugeborene braucht." Nichtsdestotrotz habe er Spaß mit seiner Rolle als Vater. Trotz der vielen Verpflichtungen, die ein Baby mit sich bringt, kommt auch das Eheleben des "Oppenheimer"-Darstellers nicht zu kurz. Tamsin und er versuchen trotz ihrer vollen Terminkalender, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. So ist die "Love, Rosie – Für immer vielleicht"-Darstellerin auch bei der Premiere an Joshs Seite. "Normalerweise schauen uns weniger Leute an, wenn wir zu einem Date gehen", witzelt der 46-Jährige und ergänzt: "Aber wir können sagen, das ist ein schöner, unterhaltsamer Abend, der sich sehen lassen kann. Sie hat den Film noch nie gesehen, also bin ich gespannt, wie sie reagiert."

Das Ehepaar hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Sogar Tamsins vierte Schwangerschaft sowie die Geburt ihres vierten Kindes hielten Josh und das Model zunächst geheim. Im Februar plauderte der "Lucky Number Slevin"-Darsteller ganz nebenbei gegenüber E! News aus, dass sich seine Familie um ein Mitglied erweitert hat: "Ich habe vier Kinder und lebe auf dem Land. Ich bin damit beschäftigt, entweder zu arbeiten oder mich um sie zu kümmern."

Josh Hartnett and Tamsin Egerton

Tamsin Egerton und Josh Hartnett

