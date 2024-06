Schauspieler Josh Hartnett wollte nie ein Frauenschwarm sein

Josh Hartnett (45) hat 2001 seinen großen internationalen Durchbruch gefeiert: An der Seite von Ben Affleck (51) und Kate Beckinsale (50) stand der Schauspieler für den Kriegsfilm "Pearl Harbor" vor der Kamera und spielte sich mit der Rolle des Piloten Danny Walker in die Herzen der Fans. Zu der Zeit mauserte er sich zu einem regelrechten Frauenschwarm – doch diese Rolle wollte er eigentlich nie einnehmen, wie Josh nun im Interview mit Variety ausplaudert: "Es war nie meine Absicht, ein Schwarm zu sein. Ich hatte gar nicht die Geistesgegenwart dazu, weil ich so jung war. Es hatte eine Wirkung auf mich, gegen die ich ankämpfen musste. Ich wollte ein wirklich ernsthafter Schauspieler werden."

Erst später habe er verstanden, dass es unwichtig sei, wie die Leute ihn sehen. "Was ich nicht verstand, war, dass ich in einer fantastischen Position war und mit großartigen Regisseuren an großartigen Projekten arbeitete. Im Grunde war es egal, wie die Leute in Boulevardzeitungen oder wo auch immer mich sahen – solange ich in der Branche arbeitete", erklärt er und fügt ehrlich hinzu: "Aber ich war zu jung, um das wirklich zu verstehen, um die Unterscheidung zu treffen. Für mich hatte die Welt mich als etwas gesehen, das ich innerlich nicht mochte. Das wollte ich ändern."

Erst im Februar feierte der Filmstar ein kleines Comeback: Vor einigen Jahren hatte er sich dazu entschlossen, Hollywood den Rücken zu kehren und lieber in kleinen Produktionen statt in großen Blockbustern mitzuspielen, weshalb er kaum noch bei großen Premieren oder Preisverleihungen zu sehen war. Zuletzt übernahm er jedoch eine Rolle in dem Kinoschlager "Oppenheimer". Daher machte er für die Screen Actors Guild Awards, bei denen der Streifen in zahlreichen Kategorien nominiert war, eine Ausnahme und strahlte auf dem roten Teppich mit den anderen Darstellern um die Wette.

Getty Images Josh Hartnett, Schauspieler

Getty Images Josh Hartnett, Schauspieler

