Selten süß: Josh Hartnett und Tamsin knutschen auf Premiere!

Josh Hartnett (46) und seine Frau Tamsin Egerton (35) haben bei der Weltpremiere seines neuen Films "Trap" in New York für einen Wow-Moment gesorgt: Auf dem roten Teppich turtelten sie, was das Zeug hält! Der Schauspieler und seine Liebste tauschten sogar einen leidenschaftlichen Kuss aus. Das Paar strahlte vor Freude und posierte für zahlreiche Fotos. Während Josh in einem eleganten Anzug mit offenem weißen Hemd erschien, trug Tamsin ein glamouröses, schulterfreies schwarzes Kleid. Ihre Stimmung passte nicht ganz zu dem düsteren Thriller "Trap", in dem der 46-Jährige die kuriose Hauptrolle spielt.

In "Trap", einem Film von M. Night Shyamalan (53), spielt Josh einen Vater, der gemeinsam mit seiner Tochter ein Konzert besucht und dabei in ein düsteres und bedrohliches Ereignis verwickelt wird. Vor etwa drei Wochen besuchte er ein Konzert von Taylor Swift (34) mit seinen Kindern – offenbar ein Moment, der ihn an seine Rolle erinnerte. Das Mega-Event half ihm, die Leidenschaft der Fans für einen Popstar besser zu verstehen. "Es war bizarr, diese Verbundenheit der Fans mit der Künstlerin zu sehen", erklärte er in einem Interview mit Extra und führte aus: "Ich habe den Film gedreht, bevor ich zu einem dieser [Swift-]Konzerte ging. Ich wusste nicht wirklich, [was mich erwartete], doch es fühlte sich für mich so an, als ob diese Leute ihren absoluten Verstand verloren hätten."

Der "Pearl Harbor"-Star ging mit zwei seiner vier Töchter auf das Konzert – und sie liebten es. Gemeinsam mit seiner Frau Tamsin begrüßte er vier Kinder auf der Welt. Das jüngste wurde dieses Jahr geboren. Details über ihren Nachwuchs halten sie weitestgehend privat. Auch über ihr Liebesleben ist nicht allzu viel bekannt. Josh und Tamsin, die seit 2021 verheiratet sind, trafen sich ursprünglich am Set des Films "The Lovers". Der Filmtitel wurde zum Programm: Seit vielen Jahren gehen sie seitdem gemeinsam durchs Leben. Und das offenbar total glücklich, wie die Bilder von der Premiere zeigen.

