Josh Hartnett zog sich wegen Stalkings aus Hollywood zurück

Josh Hartnett (46) offenbart, warum er sich entschied, zwei Superheldenrollen abzulehnen, als er am Höhepunkt seiner Karriere stand. Der Schauspieler erklärt in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian, dass die überwältigende Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde, maßgeblich zu seiner Entscheidung, sich aus Hollywood zurückzuziehen, beitrug. "Die Aufmerksamkeit der Leute war damals fast ungesund. [...] Es gab Vorfälle. Leute tauchten bei meinem Haus auf. Einige stalkten mich", erzählt der "Pearl Harbor"-Star. Besonders ein Vorfall stach hervor: Ein Mann erschien bei einer seiner Premieren mit einer Waffe und behauptete, sein Vater zu sein. Dieser Mann landete schließlich im Gefängnis.

Neben zwei abgelehnten Angeboten für die Rolle des Superman sprach Josh auch mit Regisseur Christopher Nolan (54) über die Rolle des Batman, die schließlich an Christian Bale (50) ging. In dem Interview erklärt er nun diese Entscheidung: "Ich wollte nicht, dass mein Leben von meiner Arbeit verschlungen wird. Damals gab es die Vorstellung, dass man alles aufgeben muss. Man sah, was mit einigen Leuten geschah. Sie wurden davon zerstört. Das wollte ich für mich nicht." Diese Entscheidung bereut er inzwischen, besonders da er später in Christophers Oscar-prämiertem Film "Oppenheimer" als Atomwissenschaftler mitwirkte. "Ich erkenne das verpasste Potenzial, mit jemandem wie Chris zu arbeiten. Mittlerweile habe ich gelernt, dass es nicht nur darum geht, seine Karriere nach eigenen Interessen zu gestalten, sondern mit Menschen zu arbeiten, denen man wirklich vertraut", gibt Josh zu.

Josh erlangte als junger Schauspieler großen Ruhm mit Filmen wie "Pearl Harbor" und "Black Hawk Down". Seine Entscheidung, in Hollywood kürzerzutreten, überraschte damals viele, die ihn als angehenden Superstar sahen. Abseits des Rampenlichts fand er jedoch mehr Ruhe und konnte sich auf Projekte konzentrieren, die ihm persönlich wichtig waren. Seine jüngste Arbeit zusammen mit Christopher zeigt, dass er trotz allem immer noch in der Lage ist, beeindruckende Rollen zu spielen, wenn die Bedingungen stimmen.

