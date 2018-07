Felix von Jascheroff (35) ist nicht nur im TV ein echtes Highlight! Der GZSZ-Schauspieler dreht auch im Netz richtig auf. Dieses Mal: im Auto! Der John Bachmann-Darsteller verschaffte seinen Facebook-Fans mit einem neuen Clip einen Eindruck davon, wie es ist sein Beifahrer zu sein. In einem lustigen Zusammenschnitt rockt Felix einen Song nach dem anderen am Lenkrad. Von Metal bis Pop – dem 35-Jährige gefällt einiges. Nur ein ganz bestimmter Sound beendet die Party in seiner Karre: Helene Fischers (33) "Atemlos". Da wird der Clip gleich mal zum Schwarz-Weiß-Video und die Miene finster. Wie sagt man so schön: Geschmäcker sind nun einmal verschieden.

