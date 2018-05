Stirbt John (Felix von Jascheroff, 35) im großen GZSZ-Mallorca-Special etwa den Serientod? In der spielfilmlangen Folge der Serie gab es geballte Action. Shirins (Gamze Senol) Ehemann Erik (Patrick Heinrich, 33) reiste der Gruppe hinterher und versuchte, eine Summe von 400.000 Euro von dem Eventmanager zu erpressen. Als ihm klar wurde, dass sein Plan nicht aufgeht, eskalierte die Situation. Nach einer Schießerei endet die Episode damit, dass Erik und John die Klippe herunter und ins Meer stürzen. Ob und wer überlebt, scheint allerdings jetzt schon verraten worden zu sein – Absicht oder Versehen?

Achtung, Spoiler!

Die letzte Aufnahme zeigt Shirin, wie sie völlig verzweifelt aufs Wasser blickt – kein Lebenszeichen von einem der beiden Männer. Es bleibt also abzuwarten, ob John und Erik den Sturz überlebt haben oder tatsächlich ertrinken – oder? John bleibt der Serie vorerst erhalten, denn laut Vorschau von RTL heißt es dort in Folge 6528: "John muss sich im Krankenhaus schonen." Und auch Eriks Schicksal scheint gespoilert: Laut Bild verschwindet er in den Fluten – ob tot oder lebendig, weiß allerdings niemand.

Die Fans des weiteren Opfers können ebenfalls aufatmen. Sophie (Lea Marlen Woitack, 31) wird, wie John, in der Vorschau der kommenden Zeit erwähnt. Zwar ist sie kurz, nachdem der Schuss gefallen ist wieder bei Bewusstsein, aber wie schwer ihre Verletzungen am Ende sind, wird in der Folge nicht aufgelöst.

