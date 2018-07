In Heidi Klums (45) Tochter Lou (8) steckt ein echtes Piano-Talent! Das Topmodel schützt die Privatsphäre seiner vier Kinder rigoros, konnte sich aber nicht zurückhalten, ein Video von ihrem Mädchen und ihrem Exmann Seal (55) mit der Welt zu teilen. Immerhin begleitet die Achtjährige den Sänger dabei zu Stevie Wonders (68) Hit "Superstition" am Klavier. "So stolz auf unsere kleine Lou! Sie performt mit ihrem Papa Seal vor über 17.000 Leuten!", schrieb die 45-jährige TV-Jurorin zu dem Clip auf ihrem Instagram-Profil.

