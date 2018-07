Sie steht jetzt voll und ganz auf eigenen Modelbeinen! Es ist nicht mal zwei Monate her, dass Toni (18) die diesjährige Staffel Germany's next Topmodel gewann. Den Sieg verdankte sie neben ihrem Coach Michael Michalsky (51) natürlich hauptsächlich Chefjurorin Heidi Klum (45), die in ihr das größte Potenzial sah, eine gefragte Laufstegschönheit zu werden. Offenbar hat Heidi mit dieser Entscheidung ihr liebstes Vögelein auch komplett aus dem Nest geschubst: Denn Toni plauderte jetzt über ihr eingeschlafenes Verhältnis zu ihrer ehemaligen Mentorin.

Die GNTM-Siegerin startet seit dem großen Finale ordentlich durch – war ein oft gebuchtes Model auf der diesjährigen Berliner Fashion Week. Auch Ex-Teamchef Michael holte sie für eine seiner Shows ins Boot. Der Kontakt zum Designer scheint also anzuhalten – anders als der zur Modelmama, wie Toni jetzt im Interview mit Closer verriet: "Nein, mit Heidi habe ich keinen Kontakt, aber ich glaube, dass sie stolz auf mich sein wird."

Von bösem Blut scheint hier also dennoch keine Spur zu sein. Erst kürzlich verteidigte Toni sogar Heidis neue Partnerschaft mit Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28). "Die haben echt gewirkt, wie eine kleine Familie! Es ist toll zu sehen, dass Heidi einfach total glücklich ist", schwärmte sie im Interview.

Florian Ebener/Getty Images Julianna, Heidi Klum und Toni im GNTM-Finale

AEDT/WENN.com Julianna Townsend und Toni Loba auf der Berlin Fashion Week

FZS / Splash News Klaudia Giez, Toni Loba und Heidi Klum bei der amfAR-Gala in New York

