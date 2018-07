Models essen nichts? Im Falle von Miranda Kerr (35) trifft das schon mal nicht zu! Seit 2004 ist die Australierin nicht mehr aus der Beauty- und Fashion-Branche wegzudenken. Ob internationale Kampagnen oder stundenlange Fotoshootings – für die Laufstegschönheit kein Problem. Regelmäßiger Sport steht dabei ganz oben auf der Liste. Für ihren Hammer-Body würde sie auf eines aber ganz gewiss nicht verzichten: leckeres Essen!

Dem Modemagazin Harper's Bazaar gewährte die 35-Jährige jetzt interessante Einblicke in ihr Essens-Tagebuch und das ist vollgestopft mit Leckereien! Hungern kommt für die zweifache Mutter nämlich nicht infrage – und so gibt es zum Frühstück neben grünen Smoothies nicht selten süße Pancakes. Auf Mehl verzichtet Miranda dann aber doch: Stattdessen mischt sie den Teig aus Bananen, Eiern und aufgequollenen Haferflocken. Mittags darf's zum bunten Salat dann gerne fischig zugehen: Lachs steht bei der Frau von Evan Spiegel (28) ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Bei der abendlichen Portion Fleisch setzt Miranda bevorzugt auf Hähnchen – am liebsten in Kombination mit leckerem Süßkartoffelbrei.

Gepimpt werden die Gerichte dann je nach Bedarf noch mit diversen Gewürzen und verschiedenen Kernen. Und noch etwas haben all ihre Rezepte gemeinsam: Kokosöl! Das ist aus der Küche der Hobbyköchin einfach nicht wegzudenken und soll nicht nur gesund sein, sondern ganz nebenbei auch noch schön machen. Na dann, bon appétit!

Alberto Reyes/WENN Miranda Kerr mit ihrem Sohn Flynn

KasperSha / Splash News Evan Spiegel und Miranda Kerr bei einer Ausstellung

Pacific Coast News/WENN.com Miranda Kerr bei einem Bikini-Shooting in Malibu

