Am kommenden Donnerstag treten Gil Ofarim (35) und Pietro Lombardi (26) bei Schlag den Star gegeneinander an. Fitness, Geschick und Intelligenz sind in der Show gefragt. Wer am Ende noch das gewisse Quäntchen Glück hat, dem winkt eine Siegesprämie in Höhe von 50.000 Euro. Wer das Geld einsackt und gewinnt, steht erst nach drei Stunden fest. Dafür zeigen erste Clips der aufgezeichneten Episode schon jetzt: Das Pietro-Gil-Duell wird für Unterhaltung sorgen und einige komische Momente liefern!

Welcher der Musiker wohl das bessere Gehör hat? In einem der Spiele müssen die beiden Tierlaute erraten. Gil punktet und erkennt das typische Geräusch eines Uhus sofort. Doch Pietro ist von der Antwort seines Gegners ganz und gar nicht überzeugt. "Uhu ist kein Tier – Uhu ist Kleber", kontert der 26-Jährige selbstsicher und sorgt damit für zahlreiche Lacher im ProSieben-Video. Der Kappenträger hat mit seiner Aussage immerhin zu 50 Prozent recht. Uhu ist der Name einer bekannten Klebstoffmarke, aber auch die größte Eulenart des Tierreiches.

In der Sendung müssen die Kandidaten nicht nur ihr Wissen, sondern auch ihre Muskeln und ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen. Hürdenlauf, Schrauben eindrehen, Bälle fangen oder Figuren nachbauen: Die Zuschauer und die Kontrahenten erwarten unterschiedlichste Aufgaben. Wem drückt ihr die Daumen? Stimmt in der Umfrage ab.

Cinamon Red / WENN.com Sänger Gil Ofarim

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi, DSDS-Gewinner von 2011

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Gil Ofarim beim Fotocall für "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de