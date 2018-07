Diese Nachricht wird wohl zahlreichen Zuschauern gefallen! Will man gemütlich Schlag den Star gucken, ist vielen gleich klar: Das kann ein langer Abend werden. Die Show mit Moderator Elton (47) ist wie Schlag den Raab und Schlag den Henssler bekannt dafür, gerne zu überziehen und bis mitten in die Nacht hinein zu senden. Schlafmützen haben nun allerdings allen Grund zur Freude – denn damit ist jetzt offiziell Schluss.

Schon kürzlich gab ProSieben bekannt, dass die Sendung einen neuen Sendeplatz bekommt. Anstatt am Samstag müssen die Promis nun donnerstags ran. Der neue Termin ist mitten in der Woche, ist das vielleicht der Grund, warum die Show nun sogar kürzer ist? Der Sender erklärte: Schon vor Mitternacht ist Schicht im Schacht – um 23.10 Uhr soll die Show enden. Zahlreichen Fans wird das sicherlich entgegen kommen, denn einige waren ziemlich genervt von der ständigen Überlänge. Das Zeitlimit kann allerdings auch ein Nachteil sein: Es könnte gegen Ende hin ziemlich langweilig werden. Während die Kandidaten zuvor live gegeneinander antraten und somit bis zum Schluss offen war, wer das Rennen macht, könnte man jetzt durch den vorgeschriebenen Zeitplan bereits im Vorfeld abschätzen, wer gewinnt und wer keine Chance mehr hat.

Den neuen Sendeplatz testen am 26. Juli erstmals Pietro Lombardi (26) und Gil Ofarim (35) aus. In insgesamt nur noch neun Runden treten die Musiker gegeneinander an – auf den Gewinner wartet ein stolzes Sümmchen von 50.000 Euro. In einer weiteren Folge am 9. August werden sich zudem Schauspieler Ralf Möller (59) und Komiker Faisal Kawusi (26) gegenübertreten.

NDR / Peter Schaffrath Moderator Elton

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images; Remy Steiner / Getty Images Ralf Möller und Faisal Kawusi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de