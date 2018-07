Sie sind das On-Off-Couple schlechthin! Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (28) trennten sich in der Vergangenheit so einige Male – genauso oft verlobten sie sich auch. Das Hin und Her zwischen den beiden läuft schon seit ganzen neun Jahren! Aktuell soll es zwischen der Sängerin und dem Tribute von Panem-Star wieder ordentlich kriseln. Nun sollen Miley und Liam sogar ihre anstehende Hochzeit gecancelt haben! Wie oft werden sie diesen Kreislauf wohl noch durchleben?

