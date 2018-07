O là là, was für ein Schnittchen! Nach ihrer Trennung im vergangenen April postete die diesjährige Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (25) ein verdächtiges Bild mit einem Unbekannten und zeigte sich darauf ziemlich verschmust. Die 25-Jährige heizte mit dem Foto die Gerüchte um eine neue Beziehung ordentlich an und machte den Spekulationen selbst ein Ende: Gerda ist wieder glücklich vergeben, und zwar an einen Franzosen!

"Wer hat denn dieses Foto gemacht, dein neuer Freund?", wollte ein neugieriger Fan unter ihrem letzten Instagram-Pic wissen. Der User traf mit dieser Vermutung ins Schwarze, denn die Influencerin machte ihre neue Liebe direkt öffentlich: "Ja, genau der." Ihr Schatz heißt Adrien Laurent und ist genau wie Gerda ein Fitnessmodel. Der 24-Jährige ist außerdem ein Reality-TV-Star und nahm in seiner Heimat bereits an einigen Fernsehsendungen teil.

Gerda ist momentan in der französischen Hauptstadt, wo der gebürtige Pariser lebt. Über ihren Besuch ist Adrien total glücklich, wie er in seiner Insta-Story mit einem Pärchen-Pic zur Schau stellt: "Endlich sehe ich meinen Schatz." Woher die beiden sich kennen und wie lange sie schon ein Paar sind, behielten sie bisher noch für sich.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram/adlaurent_fit Adiren Laurent, Freund von Gerda Lewis

