Vor fünf Jahren erblickte Prinz George das Licht der Welt. Zur Feier des Tages wird natürlich richtig ausgiebig gefeiert – zumindest scheint der älteste Sohn von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) eine ganze Menge Spaß zu haben. Auf einem Foto, das die britischen Royals ins Netz stellten, sieht der Kleine zumindest total zufrieden aus. In seinem süßen Outfit strahlt er bis über beide Ohren.

Auf dem niedlichen Schnappschuss, den der Kensington Palace auf Instagram veröffentlichte, trägt der kleine Prinz ein sehr ähnliches Outfit wie bereits zur Taufe seines Bruders Prinz Louis. Zu seinem weißen Hemd, das mit blauen Details versehen ist, kombiniert er eine dunkelblaue Hose. Auf dem Gesicht des Fünfjährigen liegt zudem ein freches Lächeln, das sicher einige Fanherzen ziemlich zum Schmelzen bringen dürfte.

Auch die Bewunderer der Königsfamilie scheinen von dem süßen Motiv begeistert zu sein. In den Kommentaren wird Prinz George geradezu mit Komplimenten und Glückwünschen überhäuft. So stellte eine Abonnentin fest, wie schnell er gewachsen sei und wie stark er inzwischen seinem Vater ähneln würde. Eine andere konnte dem nur zustimmen: "Was für ein süßer Junge!"

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte bei der Taufe von Prinz Louis in London

Chris Jackson/Getty Images Prinz George im Juli 2015

Chris Jackson / Getty Images Prinz George und Prinz William

