Daniela Katzenberger (31) kann keinen Schritt gehen, ohne von Paparazzi belagert zu werden. Gegenüber Promiflash gestand die Kultblondine bei der Fashionshow der Uncle Sam-Sportswear-Collection by Daniela Katzenberger in Köln: "Ich hab sehr viel Paparazzi-Alarm auf Mallorca. Die ganzen Bilder, die ihr immer in den Frauenzeitschriften seht, die sind von Fotografen geschossen worden, von denen ich nichts weiß." Vor allem unliebsame Schnappschüsse ihres Hinterteils setzen die Katze unter Druck.

Instagram / danielakatzenberger Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de