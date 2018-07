Daniela Katzenberger (31) ist bekannt für ihre Ehrlichkeit. Die Kultblondine lässt ihre Fans nicht nur an ihrem ungeschminkten Alltag als Mama der kleinen Sophia (2) teilhaben, sie geht auch mit ihren vermeintlichen Makeln und kleineren Fettnäpfchen herrlich humorvoll um. Nun durften ihr ihre Follower sogar ein paar ganz persönliche Fragen stellen. Neben zahlreichen Nachfragen erhielt die Katze aber auch das ein oder andere Kompliment: Eines davon war allerdings auch ihr etwas zu speziell!

In ihrer Instagram-Story antwortete die 31-Jährige nun nicht nur auf die Fragen ihrer Anhänger, sondern auch auf eine ganz besondere Schmeichelei von einem ihrer Abonnenten. "Daniela, ich finde deine Achselhöhle wunderschön und sehr sexy", beteuerte der Nutzer. Diese Nettigkeit schien selbst Daniela als alten Social-Media-Hasen ein wenig zu überraschen: "Danke, das ist tatsächlich eines der ungewöhnlichsten Komplimente, die mir jemals gemacht wurden", antwortete die "Nothing’s Gonna Stop Me Now"-Interpretin auf das ungewöhnliche Lob. Allerdings scheint die Katze des Öfteren Komplimente der etwas anderen Art zu bekommen: Auch ihre "attraktive Ohrmuschel" und ihre "ausladende Iris" wären ihren Fans in der Vergangenheit bereits aufgefallen, wie die Mallorquinerin erzählte.

Andere nutzten die kleine Fragestunde, um der Katze mal ordentlich auf den Zahn zu fühlen: Einer der Nutzer wollte wissen, ob die hübsche Ludwigshafenerin jemals etwas gestohlen habe – was Dani zu ihrem eigenen Bedauern bejahen musste. Gleichzeitig ermahnte sie ihre Follower aber auch dazu, sich in dieser Hinsicht kein Beispiel an ihr zu nehmen: "Weder cool, noch schlau. Bitte nicht nachmachen!", lautete das Fazit der Blondine.

Instagram / danielakatzenberger Screenshot aus Daniela Katzenbergers Instagram-Story

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger, Juli 2018

