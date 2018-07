Hat die diesjährige DSDS-Kandidatin Marie Wegener (17) noch Kontakt zu ihrem Mentor Dieter Bohlen (64)? Die bisher jüngste Gewinnerin der berühmten Castingshow überzeugte mit dem vom Poptitan höchstpersönlich geschriebenen Sieger-Song "Königlich" nicht nur die Jury, sondern auch ein breites Publikum. Das Duo nahm nach dem Finale ein Album gemeinsam auf, das Anfang Juni erschien. Jetzt verrät Marie, dass die beiden sich trotz der getanen Arbeit nicht aus den Augen verloren haben!

"Also, wir schreiben regelmäßig! Und das finde ich so toll, weil ich hätte niemals gedacht, dass Dieter mit mir auch langfristig in Kontakt bleibt", freute sich das Nachwuchs-Bühnentalent im Interview mit Promiflash. Aber nicht nur das: Der DSDS-Chefjuror folge der 17-Jährigen sogar auf Instagram: "Da fühle ich mich richtig geehrt!", kommentierte Marie die zusätzliche Netz-Freundschaft.

Der Teenie sei dabei nicht nur dankbar für alles, was der 64-Jährige ihr im Musikbusiness ermöglicht habe – immerhin finden sich auf ihrer ersten Platte schon Duette mit Pietro (26) und Sarah Lombardi (25). Auch persönlich schätze sie das TV-Gesicht sehr: "Wirklich, er ist ein ganz, ganz toller Mensch, den ich absolut bewundere und deshalb bin ich echt froh, dass wir noch Kontakt haben." Hättet ihr gedacht, dass Marie und Dieter noch miteinander texten? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

