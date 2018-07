Wann die beiden es wohl offiziell machen? Bereits seit Monaten sind Fans felsenfest davon überzeugt: Nach einer gescheiterten Beziehung mit Selena Gomez (26) ist The Weeknd (28) wieder mit seiner Ex Bella Hadid (21) zusammen. Immer wieder wurden der R&B-Star und das Topmodel in den vergangenen Wochen zusammen gesichtet. Nun zogen die beiden erneut gemeinsam um die Häuser – und zwar in Tokio!

The Weeknds Instagram-Stories beweisen ganz eindrücklich: Er und seine Verflossene verbringen aktuell nicht nur sehr viel Zeit miteinander, sondern haben währenddessen auch richtig viel Spaß. Vor einer ausgiebigen Karaoke-Session mit ein paar Freunden besuchten sie eine Roboter-Show, bei der Bella sich vor Lachen kaum mehr einkriegte! Das dokumentierte der Sänger nicht nur in seinen Clips, sondern markierte die Laufstegschönheit auch als Fotografin eines gemeinsamen Schnappschusses mit zwei Kumpels.

Beim anschließenden Singen wurde es dann richtig verschmust, als TheWeeknd seine Bella liebevoll in den Arm nahm. Nur eine von vielen Situationen, die auf eine Liebes-Reunion hindeuten. Nachdem sie während der Filmfestspiele in Cannes knutschend auf einer After-Show-Party abgelichtet worden waren, folgten verliebte Paparazzi-Aufnahmen aus Paris und Los Angeles.

theweeknd/Instagram Bella Hadid in einer Instagram-Story von The Weeknd aus Tokio

theweeknd/Instagram The Weeknd mit zwei Freunden in Tokio

Splash News Bella Hadid und The Weeknd bei der Magnum VIP Party in Cannes

