Sie sind wieder voll im Pärchen-Modus! Nachdem sich Bella Hadid (21) und The Weeknd (28) im November 2016 getrennt hatten, gehen die beiden nun seit einigen Monaten wieder auf Kuschelkurs. Erst sollen sie sich knutschend beim Coachella gezeigt haben, dann wurden die Stars bei einer heißen Kuss-Session in Cannes erwischt.Auch ihr aktueller Turtelauftritt macht klar: Es gibt keinen Grund mehr, an ihrer Liebes-Reunion zu zweifeln!

Bella und Abel Makkonen Tesfaye, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, wurden jetzt bei einem romantischen Trip in die Stadt der Liebe erwischt! Arm in Arm schlenderten die beiden am vergangenen Dienstag durch die Straßen von Paris. Besonders süß: Das Model und der Musiker hatten anscheinend so eine gute Zeit zusammen, dass sie aus dem Strahlen gar nicht mehr herauskamen.

Im Gegensatz zu vielen ihrer Fans soll eine die Liaison der beiden alles andere als gutheißen: Selena Gomez (25). Die Sängerin war direkt nach Bella ein Jahr lang in einer Beziehung mit The Weeknd. Jetzt soll die "Wolves"-Interpretin davon überzeugt sein, dass ihr Ex sie mit der Laufstegschönheit nur eifersüchtig machen möchte – angeblich will der "Pray For Me"-Star die einstige Disney-Queen nämlich wieder zurück!

Splash News The Weeknd und Bella Hadid auf der Met-Gala 2016

Mike Coppola / Getty Images for People.com The Weeknd und Bella Hadid bei der Met Gala 2015

Neilson Barnard/Getty Images Selena Gomez bei der Costume Institute Gala am Metropolitan Museum in New York

