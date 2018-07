Jede Minute könnte es losgehen! Elena Miras (26) ist hochschwanger und kann die Geburt ihrer kleinen Tochter schon gar nicht mehr erwarten! Die Ex-Love Island-Kandidatin ist in der 40. Schwangerschaftswoche – das bedeutet, jeden Augenblick kann sich der Nachwuchs auf den Weg machen. Wie sehr sich die Bald-Mama freut, beweist sie jetzt mit einem Schnappschuss, auf dem sie offiziell zum allerletzten Mal ihre Schwanger-Kugel zeigt.

"Nun bin ich in der SSW40 und ich muss sagen, ich bin froh, wenn ich es geschafft habe", beginnt die Schwangere ihren wohl letzten Post vor der Geburt auf Instagram. Dazu teilt sie ein Foto, auf dem sie liebevoll ihren großen Babybauch in den Händen hält. "Es sind viele Veränderungen, die ich diese Monate erlebt habe, Mami zu werden ändert einiges. Ich freue mich schon auf alles, was noch auf mich zukommt. Das wird wohl mein letztes Schwangerschaftsfoto sein", schreibt die 26-Jährige weiter und bedankt sich abschließend bei ihren Followern, die ihr in den vergangenen Wochen mit Tipps und Tricks zur Seite standen.

Offiziell soll die Kleine am kommenden Mittwoch das Licht der Welt erblicken und tatsächlich scheint sich der Nachwuchs langsam auf den Weg zu machen, wie Elena in ihrer Story verrät: "Heute habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass sich der Bauch gesenkt hat, und ich hoffe, dass es bald losgeht [...]. Langsam wird es Zeit, diese Kugel loszuwerden, weil die ist gigantisch, glaubt mir."

Instagram / elena_miras Reality-TV-Star Elena Miras, Juni 2018

Instagram / elena_miras Ex-"Love Island"-Kandidatin Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras

