Bald geht es los für Elena Miras (26)! Die Ex-Love Island-Beauty ist bereits in der 39. Schwangerschaftswoche und steht somit kurz vor der Entbindung. Als es kürzlich ruhig um sie wurde, vermuteten einige Fans, sie könne ihr Baby in der Zwischenzeit bereits bekommen haben. Nun gab Elena allerdings Entwarnung: Sie hatte in den letzten Tagen allerdings mit einigen Komplikationen zu kämpfen.

"Die letzten zwei Tage waren eine Katastrophe. Ich hatte mega Probleme mit meinem linken Bein und konnte weder laufen, noch sonst was", verriet die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story. Sogar ihre Füße seien angeschwollen gewesen. Nun habe sich aber zum Glück alles wieder eingepegelt, sodass der Geburt ihrer Kleinen nichts mehr im Wege stehen sollte. Schließlich wachse diese bereits fleißig und sei auch sonst wohlauf.

Als kleines Extra verriet Elena ihren Fans sogar den möglichen Entbindungstermin: "Der errechnete Termin wäre nächste Woche [...] Mittwoch, glaube ich." Natürlich könne ihre kleine Prinzessin auch früher oder später das Licht der Welt erblicken. Die Bald-Mama und ihr Schatz Mike Heiter hoffen allerdings, dass es schon bald so weit sein könnte.

Instagram / elena_miras "Love Island"-Kandidatin Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihr Freund Mike Heiter, Juni 2018

Instagram / elena_miras Ex-"Love Island"-Kandidatin Elena Miras

