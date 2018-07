Vom freakigen Nobody zum Teenie-Star. Mit ihrem Song "Durch den Monsun" wurde die Band Tokio Hotel vor 13 Jahren berühmt. Von einem Tag auf den anderen konnten sich die Jungs rund um Bill (28) und Tom Kaulitz (28) vor Fans kaum noch retten. Früher sah das allerdings ganz anders aus. In ihrer Kindheit hatten die Zwillinge mit einigen schwerwiegenden Problemen zu kämpfen.

Aufgrund ihres Andersseins sei es für die Brüder nie leicht gewesen. Gerade auf dem Dorf habe es oft Leute gegeben, für die sie eine Zielscheibe waren. "Es war jeden Tag ein Überlebenstraining da, das war richtig krass", verriet Bill in ihrem Dokumentarfilm Hinter die Welt – Tokio Hotel. Der Schulweg soll für das Duo besonders gefährlich gewesen sein. Dies führte sogar so weit, dass die beiden immer von ihren Eltern abgeholt werden mussten. Tom erinnert sich noch immer gut an die schwierige Zeit: "Für mich war das damals wie Krieg. [...] Man musste sich irgendwie behaupten."

Obwohl sie sich laut eigener Aussage immer wieder wie zwei Außerirdische vorkamen, habe Bill es nie in Erwägung gezogen, sich zu verändern: "Für mich kam es nie infrage, mich irgendwie anzupassen oder mir das Leben leichter zu machen", berichtete er. Rückblickend war dies wohl auch die richtige Entscheidung. Andernfalls wären sie vielleicht nicht so erfolgreich geworden, wie sie es jetzt sind.

Vittorio Zunino Celotto / Getty Tom Kaulitz und Bill Kaulitz auf der Fashion Week in Mailand

Jason Merritt/Getty Images for Cadillac Tom und Bill Kaulitz bei der Cadillac Oscar Week in L.A. 2018

WENN Tom und Bill Kaulitz in New York, 2008

