Das ist Bill Kaulitz (28)? Der Tokio Hotel-Frontmann verwandelt sich im neuesten Musikvideo der Band in eine Dragqueen – und ist mit Perücke, Schminke und hohen Hacken kaum wiederzuerkennen. "Erst wollten wir einen Schauspieler dafür. Aber dann dachten wir, es wäre cooler, wenn ich es selbst mache", verriet der Sänger in einem Instagram-Live-Stream. "Es war, wie einen Film zu drehen. Ich liebe es, zu schauspielern und in andere Rollen zu schlüpfen. Es war eine super Erfahrung." Gedreht wurde das Video übrigens in Berlin – an nur einem einzigen Tag. Das Ergebnis dieser harten Arbeit kann sich zweifellos sehen lassen!



