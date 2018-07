Entwickelt sich die kleine True Thompson bereits zu einem echten Frechdachs? Am 12. April ist der erste gemeinsame Sprössling von Basketballer Tristan Thompson (27) und Reality-Star Khloe Kardashian (34) auf die Welt gekommen. Via Social Media lässt vor allem die frischgebackene Mama ihre Follower immer wieder an den Entwicklungsfortschritten ihrer kleinen Maus teilhaben. Ein neues Video in Khloes Instagram-Story zeigt jetzt: True scheint ganz schön frech geworden zu sein und Mama Khloe macht einfach mit – zusammen strecken die beiden fröhlich ihre Zungen in die Kamera!

