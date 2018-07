Die Kleine bringt die Promi-Mamas um den Verstand! Für Khloe Kardashian (34) wurde Mitte April ein Traum wahr: Mit Töchterchen True Thompson ging der jahrelange Babywunsch des US-Realitystars in Erfüllung. Die glückliche Mom teilt nur zu gerne Bilder ihres Mädchens und entzückt damit Fans und Freunde. Zwei neue Schnappschüsse machen auch Chrissy Teigen (32) happy – sie liebt Trues Mini-Speckröllchen!

Auf Instagram teilte Khloe zwei Fotos, auf denen ihr Töchterchen einmal herzhaft gähnt und einmal herrlich grummelig dreinblickt. Die stolze Mutter selbst erfreut sich auch noch an einem anderen Detail an Ärmchen und Beinchen: "Wieso sind Röllchen so niedlich an Babys?" Eine Feststellung, der auch Chrissy zustimmt. Das Model, das etwa einen Monat nach Trues Geburt zum zweiten Mal Mutter wurde, kommentierte Khloes Posting ganz euphorisch. "Neiiiin! Sie ist so, so unglaublich süß! Ohhh, Röllchen!", schrieb die Frau von John Legend (39).

Und noch ein berühmter Name findet sich in den Kommentaren: Trues Papa Tristan Thompson (27) kommt über seine kleine Tochter gar nicht hinweg. "Meine Prinzessin", kommentierte der NBA-Star die Bilder seines Sonnenscheins. Nachdem kurz vor dem Geburtstermin üble Fremdgeh-Gerüchte fast seine Beziehung zu Khloe zerstört hatten, zeigt sich der untreue Babydaddy in den vergangenen Wochen mehr denn je als Familienmensch.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Khloe Kardashians Baby

Instagram / chrissyteigen Model Chrissy Teigen mit ihren Kids Miles und Luna auf dem Arm

Snapchat/tristanthompson True und Tristan Thompson

