Sie waren das Dreamteam bei Die Bachelorette 2017: Michael Bauer (27) und Sebastian Fobe (33). Zwar brachte ihnen die Kuppelshow mit TV-Traumfrau Jessica Paszka (28) nicht die große Liebe, dafür aber eine echte Bromance. Die Rosenboys waren eigentlich unzertrennlich. Wobei die Betonung auf "eigentlich" liegt, denn als Promiflash den 1,94 Meter großen Hannoveraner zum Interview in Hamburg im Side Design Hotel trifft, stellt sich heraus: Rosige Zeiten blüht Sebi und Michis Männerfreundschaft schon länger nicht mehr – im Gegenteil!

Bei ihrer diesjährigen Bachelor in Paradise-Teilnahme hatten die Zuschauer den Eindruck, dass sich die beiden Schnittblumensammler richtig gut kennen. Vor allem Michi vermittelte im Beziehungsstatus-Drama um Sebi den Eindruck, dass er den absoluten Durchblick hätte und darüber Bescheid weiß, ob und wen der Personalcoach privat liebt. Im Gespräch mit Promiflash macht Sebi jetzt aber deutlich: absoluter Blödsinn! "Zu Michi muss ich leider sagen, was die wenigsten wissen, dass wir bis November 2017 gar keinen Kontakt mehr hatten."

Nach ihrer Zeit in der Bachelorette-Villa und dem darauffolgenden Männerurlaub auf Mallorca trennten sich die Wege der einstigen Datingshow-Besties. Bevor die Hobby-Floristen bei ihrem "Bachelor in Paradise"-Abenteuer wieder aufeinandertrafen, hätten sie sich nur einmal in Hamburg auf einer Veranstaltung getroffen, macht Sebi unmissverständlich klar. Grund für die Funkstille: "Wir hatten Differenzen und dementsprechend hat Michi gar keinen Einblick in mein aktuelles Privat- geschweige denn Liebesleben." Was zwischen den Ex-Buddys vorgefallen ist, behält Sebastian allerdings für sich.

