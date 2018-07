Ist jetzt doch endgültig alles aus und vorbei? Erst in der vergangenen Woche kursierte das Gerücht, dass Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (28) ihre Hochzeit abgesagt haben sollen. Nur einen Tag später machte der Schauspieler diesen Spekulationen mit einem gemeinsamen Video ein vermeintliches Ende. Nun scheint es dennoch, als gebe es keine Hoffnung mehr für das Traumpaar: Miley soll bereits aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen sein!

Wie Radar Online erfahren haben will, habe die "Wrecking Ball"-Interpretin ihre sieben Sachen gepackt und das Anwesen in Malibu verlassen. Der Streit über die Familienplanung scheint Miley und Liam entzweit zu haben – der Hunger Games-Star wolle so schnell wie möglich eigene Kinder, doch die Musikerin sei dazu noch nicht bereit. Freunde des Paares erzählten dem Online-Magazin, dass Miley bereits einige ihrer wichtigsten Besitztümer aus dem Haus geschafft habe. Ihr angeblicher Ex-Verlobter suche aktuell nach einem neuen Dach über dem Kopf – in der Nähe seines Bruders Chris Hemsworth (34), der in Australien lebt.

Hinter Liam und Miley liegen turbulente Zeiten. Die beiden lernten sich 2009 am Set von "Mit Dir an meiner Seite" kennen und lieben – trennten sich aber nur ein Jahr später. 2012 gaben sie dann ihre Verlobung bekannt, aber auch dieser Versuch scheiterte kurz darauf. Vor zwei Jahren folgte ein erneutes Beziehungs-Comeback – inklusive zweitem Kniefall von Liam.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der "Thor: Ragnarok"-Premiere

Kevin Winter/Getty Images Liam und Chris Hemsworth, Schauspieler

Dia Dipasupil/Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth bei der Oscar-Verleihung 2018

