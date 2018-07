Als Modedesignerin weiß Kickerfrau Cathy Hummels (30) immer, was gerade im Trend liegt. Die Gattin von Mats (29) designte bereits eine eigene Schuh- und Dirndl-Kollektion und tobte sich stylemäßig richtig aus. Auch privat überrascht die Mami eines Sohnes immer mal wieder mit neuen Looks – so auch vor Kurzem: In einem extrem lässigen Outfit und mit zerzaustem Haar präsentierte sich Cathy ihren Followern!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 30-Jährige ein Bild von sich in einem entspannten Modestil. Mit einer ziemlich wilden Haarpracht und einer Tunika schaut die Fashion-Expertin darauf lasziv in die Kamera. "Seitdem ich auf Ibiza bin, hat sich nicht nur mein Style angepasst, sondern auch irgendwie meine Frisur! Ich liebe das Hippie-Leben", betitelte Cathy ihren Schnappschuss. Ihre Fans feierten den Look ebenfalls. "Du siehst wie immer wunderschön aus", schrieb ein begeisterter User unter dem Beitrag.

Erst vor wenigen Tagen legte die Vollblutmami ihrer Community eine Body-Beichte ab. "Meine Bikinibilder mussten früher immer perfekt sein [...] Mein Bauch braucht auch noch seine Zeit. Die Haut ist einfach noch nicht so straff wie davor", gestand die gebürtige Dachauerin in einem Insta-Post. Dennoch sei Cathy sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes Ludwig richtig stolz auf ihren Körper.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

