Seit Mitte Juni ist es offiziell – jetzt machen die beiden ernst! Ex-Bachelorette-Teilnehmer Niklas Schröder (29) und Ex-Bachelor-Sternchen Jessica Neufeld (24) sind erst seit wenigen Monaten ein Paar. Nachdem es mit ihren jeweiligen Rosenverteilern nicht geklappt hat, scheinen die beiden Kuppelshow-Kandidaten miteinander das große Glück gefunden zu haben. Nun wollen sie schon bald den nächsten Schritt machen: Jessi und Niklas ziehen im Winter in ihre erste gemeinsame Wohnung!

Das plauderten die Frischverliebten jetzt am Rande der Fashionyard Show gegenüber Promiflash aus. "Also wir haben eine Wohnung gefunden, das können wir sagen. Wir werden zusammenziehen im Dezember, Januar. In welcher Stadt das sein wird, das möchten wir noch nicht verraten", bestätigte Niklas freudig. Noch lebt der Tattoo-Liebhaber in Osnabrück und seine Jessica in Hameln – womit die Turteltauben derzeit mehr als hundert Kilometer trennen. Doch warum wird aus dem zukünftigen Wohnort so ein Geheimnis gemacht? Wollen die zwei vielleicht in einer ganz neuen Stadt gemeinsam Fuß fassen?

Eines steht jedenfalls schon mal fest: Die neue Bleibe ist für alle Eventualitäten gerüstet – inklusive Kids! "Die Wohnung hat 140 Quadratmeter, vier Zimmer, Erdgeschoss, Garten... Also wenn dann der kleine Nik irgendwann kommt, dann passt das schon", scherzte der 29-Jährige.

Privat Jessica Neufeld und Niklas Schröder, Juni 2018

Promiflash Niklas Schröder und Jessica Neufeld auf der Berlin Fashion Week

Promiflash Jessica Neufeld und Nik Schröder

