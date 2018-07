Fans müssen sich nicht länger gedulden! Erst am gestrigen Dienstag überraschte Karlie Kloss (25) ihre Follower mit einer traumhaften Nachricht: Sie und ihre Liebster Joshua Kushner wagen den nächsten Beziehungsschritt. Nach ganzen sechs Jahren Liebe machte der Unternehmer ihr einen Antrag. Nur einen Tag später präsentierte die US-Schönheit nun ihren Verlobungsring. Eines steht fest: Der 33-Jährige hat sich nicht lumpen lassen. An Karlies Hand prangt ein wahrer Klunker!

Die Blondine meldete sich jetzt in ihrer Instagram-Story aus Peking bei ihren Fans. Ihre Beine liegen entspannt auf einem Fensterbrett, der Blick richtet sich von weit oben auf die Hochhäuser der Stadt. Als die 25-Jährige zur Selfie-Kamera wechselt, können ihre Follower endlich einen Blick auf den monströsen Diamantring an ihrem Finger erhaschen. Ganz aufgeregt winkt Karlie mit ihrem Handrücken in die Linse. Zum Clip schreibt sie: "Mein Handy hört nicht auf zu klingeln wegen der ganzen süßen Glückwünsche meiner Liebsten."

Die Frischverlobte unterrichtete ihre Community ebenfalls via Social Media vom Kniefall ihres Schatzes. "Ich würde eine Million Mal wieder 'Ja' sagen", schrieb sie zu einem Pärchen-Selfie, das am Meer entstand. Wie gefällt euch der Clip von Karlies Klunker? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Who Else / Splash News Joshua Kushner und Karlie Kloss

Anzeige

Instagram / karliekloss Joshua Kuschner und Karlie Kloss

Anzeige

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Karlie Kloss bei der Paris Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de