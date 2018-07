Was für ein Unterschied drei Jahre machen können! Vor insgesamt sechs Jahren verliebte sich Model Karlie Kloss (25) in Unternehmern Joshua Kushner. Die beiden schienen direkt auf den ersten Blick wie das perfekte Couple. Und Trotzdem: 2015 hieß es noch, der Victoria's Secret-Engel würde eine Hochzeit erst einmal ausschließen. Nun hat sich das Liebesblatt ganz offensichtlich gewendet. Via Social Media gab die blonde Schönheit nun ihre Verlobung mit ihrem Schatz bekannt!

Sie gibt ihrem Joshua einen dicken Kuss auf die Wange. Der braunhaarige Schönling lächelt dabei zufrieden in die Kamera. Ob der 33-Jährige kurz bevor dieser Schnappschuss am Meer entstand, auf die Knie gegangen ist? Karlie schreibt zu dem Foto auf ihrem Instagram-Account: "Ich liebe dich mehr, als es Worte beschreiben könnten. Josh, du bist mein bester Freund und mein Seelenverwandter." Sie könne das gemeinsame "Für immer" kaum abwarten. Dass sie schon bald heiraten wird, verrät die 25-Jährige mit dem letzten Satz: "Ich würde eine Million Mal wieder Ja sagen."

Dank eines People-Insiders wissen Karlies Fans nun sogar, wann der Kniefall stattfand: "Er hat ihr vor einigen Wochen während eines romantischen Wochenendes in New York den Antrag gemacht." Laut der Quelle sind beide unglaublich glücklich über diesen Schritt.

Emma McIntyre / Staff Karlie Kloss, Model

Anzeige

Who Else / Splash News Joshua Kushner und Karlie Kloss

Anzeige

Theo Wargo/Getty Images for Victoria's Secret Karlie Kloss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de