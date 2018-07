Rafi Rachek ist schon jetzt der Bachelorette-Buhmann! Eigentlich soll es in der Kuppelshow darum gehen, die große Liebe kennenzulernen. Doch beim Kampf um die Gunst von Singlefrau Nadine Klein (32) geraten die Kandidaten zunehmend aneinander. So knallte es auch bereits in der zweiten Episode des Realityformats ziemlich heftig: Der 28-jährige Rafi geriet mit dem Hamburger Filip Pavlovic aneinander – und eckte damit auch bei seinen übrigen Konkurrenten an!

Rafi fand es überhaupt nicht lustig, dass Filip sich nach seinem Einzeldate mit Nadine über die fehlende Initiative der 32-Jährigen beschwerte. Immerhin durfte der Fitnesstrainer als erster Kandidat dieser Staffel zu einem Rendezvous mit der Studentin. "Sei doch nicht so respektlos! Du hast doch ein Date gehabt! Du ziehst hier eine Show ab! Sei einfach leise", machte er seinem Ärger Luft. Doch Filip ließ diesen Angriff nicht unkommentiert über sich ergehen: "Respektlos? Bist du mein Vater, oder was? Wir unterhalten uns hier und du laberst immer dazwischen! Merkst du nicht, dass keiner Bock auf dich hat", feuerte er lautstark zurück.

Rafi war von diesen Worten dermaßen gekränkt, dass er bei der Nacht der Rosen Nadine darüber informierte: "Es gab einen heftigen Streit. Da kamen auch heftige Beleidigungen. Ich hoffe, du glaubst mir das", bat das Fitnessmodel um ihr Verständnis. Für Filip war es ein absolutes No-Go, dass sein Widersacher bei der Bachelorette über die Auseinandersetzung sprach. "Früher oder später wird sie merken, was für ein Typ das ist! Der hat zwei Gehirnzellen", meckerte er vor den anderen Jungs über den 28-Jährigen.

MG RTL D Filip Pavlovic in Folge zwei von "Die Bachelorette"

MG RTL D Rafi, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidaten Filip, Maxim, Kevin und Manuel

