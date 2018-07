Seit Ende 2017 ist Sarah Lombardi (25) wieder vergeben. Der neue Mann an ihrer Seite: Roberto. Ihre Beziehung wird in den vergangenen Monaten immer ernster – immerhin kann sich Sarah schon vorstellen, mit dem Berliner zusammen zu ziehen. Nun machte die Kölnerin ihrem Schatz sogar zum ersten Mal eine öffentliche Liebeserklärung im Netz: "Ich liebe dich" – schrieb sie zu einem romantischen Couple-Pic, das sie in ihrer Instagram-Story hochgeladen hatte.

Instagram / sarellax3 Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de