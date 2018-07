Da hat es sich offenbar jemand gemütlich gemacht! In Deutschland hält momentan eine Hitzewelle Promis und Normalos auf Trab – besonders Schwangere haben an den sommerlichen Temperaturen ordentlich zu knabbern. Davon kann auch Elena Miras (26) ein Liedchen singen. Die ehemalige Love Island-Kandidatin ist hochschwanger und der errechnete Geburtstermin ist tatsächlich heute! Anstatt mit Wehen im Kreißsaal zu liegen, meldet sie sich jetzt via Social Media zu Wort und klagt den Fans ihr Leid.

"Ich habe das Gefühl, dass sich die Kleine so wohlfühlt, dass sie noch ein Weilchen warten wird", gibt die Noch-Schwangere ein Baby-Update in ihrer Instagram-Story. Die 26-Jährige kann es kaum noch abwarten – versuchte in den letzten Tagen so einiges, damit sich ihr Töchterchen schnell auf den Weg macht. Aber Fehlanzeige, jetzt ist Geduld gefragt! "Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Ich warte einfach, sie wird kommen, wenn sie Lust hat", erklärt sie weiter. Zum Beweis, dass die Maus wirklich noch im Bauch chillt, zeigt sie noch einmal ihre wirklich große Babykugel – vielleicht ein letztes Mal?

Elena hatte etwas früher mit ihrem Nachwuchs gerechnet. Schon am Montag verabschiedete sie sich von ihren Followern und schrieb überzeugt in einem Post: "Das wird wohl mein letztes Schwangerschaftsfoto sein." Aber der Wonneproppen spannt seine Eltern weiterhin auf die Folter.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Teilnehmerin der ersten deutschen Staffel von "Love Island"

elena_miras/Instagram Elena Miras, Reality-Gesicht

Instagram / elena_miras Elena Miras in der 40. Schwangerschaftswoche

