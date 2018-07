Karlie Kloss (25) ist weg vom Markt! Am Dienstag machte es das Topmodel auf seinen Social-Media-Kanälen offiziell: Nach sechs Jahren Beziehung haben sich Karlie und ihr Liebster Joshua Kushner doch verlobt! Dabei hieß es 2015 noch, dass eine Hochzeit erst einmal auszuschließen sei. Eine, die diese Verkündung besonders berührte, war BFF Toni Garrn (26). Die deutsche Laufsteg-Beauty muss nämlich ihren "Ehefrauen"-Anspruch damit abgeben!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Toni jetzt ganz emotional. Direkt mit mehren gemeinsamen Bildern erinnerte sie an ihre enge, langjährige Bindung zum nun verlobten Victoria's Secret-Engel. "Meine Ehefrau wird jetzt wirklich eine! Ich habe geweint, als ich das herausgefunden habe", schrieb die Blondine zu einem alten Selfie von den beiden. Es scheint jedoch so, als verarbeite Toni diese Nachrichten dabei eher mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Ich freue mich so für dich, Karlie. Ich erinnere mich an alles ab dem ersten Tag mit deinem glücklichen Mann!" Dazu gab es schließlich auch reichlich Herz-Emojis.

Wie nahe sich die beiden Schönheiten stehen, stellten sie in der Vergangenheit immer wieder mit süßen Postings unter Beweis. Das Duo ist bereits seit Teenager-Tagen befreundet. Sie lernten sich während einer Calvin Klein-Kampange kennen, als sie gerade einmal 15 Jahre alt waren.

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Karlie Kloss im Teenager-Alter

Anzeige

Instagram / karliekloss Joshua Kuschner und Karlie Kloss

Anzeige

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Karlie Kloss im Teenager-Alter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de