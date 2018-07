Kylie Jenner (20) und Travis Scott (26) leben ihre Liebe recht privat. Nicht viele Details über die Beziehung der frischgebackenen Eltern sind bisher öffentlich. Und das, obwohl hinter die Mauern des millionenschweren Anwesens der Kosmetikunternehmerin regelmäßig die Kameras ihrer TV-Serie Keeping up with the Kardashians schauen. Jetzt fütterten die beiden ihre neugierigen Fans trotzdem mit einem süßen Alltagsdetail. Ein neues Interview macht klar, das Couple schwebt nicht nur auf Wolke sieben. Die beiden schaffen sich auch täglich den Himmel auf Erden am Abendbrottisch!

In einem YouTube-Video des Magazins GQ treten Kylie und Travis zu einer ungewohnt privaten Fragerunde an. Während der Rapstar eigentlich beweisen soll, wie viel er über seine Liebste weiß, schweifen die beiden bei einem Thema schnell ab. Mehrere Minuten schwärmen sie von dem Snack, den die 20-Jährige allabendlich für ihren Schatz zubereitet. "Ich bin ein Master im Erdnussbutter-Marmelade-Sandwich-Machen. Ich bin wirklich die Beste", erklärt Kylie, überzeugt von ihren Fähigkeiten. Travis stimmt ihr da voll und ganz zu. Kylies Sandwich-Skills seien Fakt. "Das Sandwich ist etwas, was ich persönlich anfrage vor dem Schlafengehen", verdeutlicht der 26-Jährige seine Vorliebe für die Klappstulle à la Kylie weiter.

Das Rezept wollen die beiden im Clip übrigens nicht verraten. Sie sagen nur so viel: Zum perfekten Sandwich gehört eine besondere Art von Weißbrot und das richtige Verhältnis von Erdnussbutter und Marmelade. Außerdem schneidet Stullenschmiererin Kylie das Brot in der Diagonalen. So viel Schwärmerei um ein Brot – das nennt man dann wohl Lieblingsgericht!

Neilson Barnard / Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Ronald Martinez/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner beim Basketballspiel Houston Rockets gegen Golden State Warriors

Bello / Splash News Kylie Jenner und Travis Scott vor einem Ärztehaus in Los Angeles im Juni 2017

