Der Festivalsommer hat auch in der französischen Hauptstadt Einzug gehalten. Am vergangenen Wochenende sind Stars wie Dua Lipa (22), Depeche Mode oder The Killers beim Lollapalooza in Paris aufgetreten. Auch US-Rapper Travis Scott (26) zählte zu den internationalen Top-Acts des Events. Alleine musste der Musikproduzent die Reise nach Europa allerdings nicht antreten. Seine Liebste Kylie Jenner (20) begleitete den gebürtigen Texaner – aber wo haben die Neu-Eltern ihr Babygirl Stormi gelassen?

Am Samstag beim Auftritt ihres Freundes war Kylie anwesend – keine Seltenheit für die Keeping up with the Kardashians-Beauty. Laut verschiedener US-Medien soll die Make-Up-Mogulin an jedem Konzert ihres Freundes teilnehmen. "Kylie ist immer total aufgeregt, ihn zu begleiten", gibt eine Quelle gegenüber Just Jared preis. Doch für ihr wenige Monate altes Töchterchen Stormi sei diese Reiserei nichts. Insbesondere der Paris-Trip sei zu kurz und zu weit für ein Baby gewesen, weiß der Insider.

Doch Kylies Kind ist in guten Händen. Die Nanny der Kleinen sowie Oma Kris (62) sollen sich in ihrer Abwesenheit um ihr Mädchen kümmern. Außerdem sollen Kylie und Travis die kinderfreie Zeit in der Stadt der Liebe für Stunden der Zweisamkeit genutzt haben. "Sie haben Paris gemeinsam genießen können. Sie scheinen sehr glücklich zu sein", betont der Informant gegenüber dem US-amerikanischen Star-Magazin.

