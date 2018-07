Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen! Megastar Beyoncé (36) öffnet ihr Familienalbum für die Öffentlichkeit und präsentiert einen Schnappschuss, auf den ihre Follower lange gewartet haben. Zum ersten Mal zeigt sie die Zwillinge Rumi und Sir Carter, ihren Nachwuchs mit Rapper Jay-Z (48), in ihrer ganzen Niedlichkeit. Das ältere Schwesterchen Blue Ivy (6) taucht des Öfteren in den Pics der beiden Superstars auf. Bilder der Twins waren abgesehen von ein paar verwackelten Paparazzi-Aufnahmen bisher allerdings Mangelware. Jetzt zeigt die Popsängerin ihre süßen Knirpse jedoch nicht nur klar und deutlich, sondern hat für diesen Anlass auch ein besonders goldiges Foto ausgesucht.

So natürlich zeigt sich die Familie Knowles-Carter nur selten! Beyoncé sitzt mit Sonnenbrille und Kopftuch ganz entspannt auf einem Holzstuhl und grinst wie ein Honigkuchenpferd, während auf ihrem Schoß ihre Zwillinge Sir und Rumi sitzen: Sohnemann Sir schaut auf der Aufnahme angestrengt auf den Boden und ist seinem Vater schon jetzt wie aus dem Gesicht geschnitten. Ihr Töchterchen lacht hingegen aus vollem Hals und sieht mit seinem wilden Lockenkopf einfach zum Anbeißen aus. Diesen Schnappschuss veröffentlichte Bey nun auf ihrer Webseite.

Entstanden ist das Foto während der "On the Run II"-Tour in Europa. Die Twins haben ihre Eltern auf ihrer Tournee begleitet und unterwegs sogar ihren ersten Geburtstag gefeiert. Eigentlich wollte Beyoncé die beiden aus der Öffentlichkeit fernhalten, da sie durch ihre intimen Albumtexte schon mehr als genug von sich selbst preisgebe, so die dreifache Mutter. Aber offenbar hat sie sich nun noch einmal umentschieden. Oder glaubt ihr, dass es sich bei dem Bild nur um eine Ausnahme handelt? Stimmt ab!

Splash News Beyoncé und Jay-Z mit ihren Zwillingen Rumi und Sir bei ihrer "On The Run II"-Tour

Splash News Beyoncé bei der "On the Run II"-Tour 2018 in London

Instagram / beyonce Jay-Z, Beyoncé und Tochter Blue Ivy

