Wer bringt Helena Fürst (44) wohl so durcheinander? Zuletzt war die Realityqueen mit Sänger Ennesto Monté (43) zusammen – zumindest drang seitdem keine neue Beziehungs-Nachricht an die Öffentlichkeit. Die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten trennten sich im vergangenen Jahr noch vor der Ausstrahlung der beliebten Pärchen-Show. Jetzt scheint es, als würde ein neuer Mann in Helenas Leben stehen und sie gehörig durcheinanderbringen!

Auf Instagram postete die ehemalige Anwältin der Armen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vielsagende Worte: "Wenn du sie wirklich willst und nicht willst, dass sie in den Armen von jemand Anderem liegt, solltest du besser sichergehen, dass sie es auch weiß." Ob Helena mit diesen Zeilen auf ein konkretes Liebes-Durcheinander in ihrem eigenen Leben anspielte oder nur den Text so schön fand, ist bisher nicht klar. Immerhin versah sie den Beitrag mit den Hashtags "#WahreLiebe, #SchwerZuFinden, #WartenAufDich".

Eines wollte die ehemalige Dschungelcamperin der Männerwelt aber noch deutlich machen: "Die Tage, in denen Frauen darauf warten, dass Männer wissen, was sie wollen und widersprüchliche Signale senden, sind vorbei." Was glaubt ihr: Richtet sich Helena mit diesen Worten an einen bestimmten Mann? Stimmt ab!

RTL Ennesto Monté und Helena Fürst nach "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

MG RTL D Helena Fürst, Reality-Star

Anzeige

MG RTL D Ennesto Monté und Helena Fürst bei "Das Sommerhaus der Stars" 2017

Anzeige

Glaubt ihr, Helena Fürsts Post richtet sich an einen bestimmten Mann? Nee, sie will nur Aufmerksamkeit. Ja, das klingt eindeutig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de