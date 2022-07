Spoiler: Ein "Promi-Büßen"-Star hat einen Mega-Ausraster!

Bei Das große Promi-Büßen fliegen die Fetzen! Am Donnerstag flimmerte die erste Folge des neuen Reality-Formats in Deutschland über die Fernsehbildschirme. Elf Promis werden im Verlauf der Show von Olivia Jones (52) mit ihrem Fehlverhalten in der Vergangenheit konfrontiert. In Folge eins musste sich bereits Matthias Mangiapane (38) der "Runde der Schande" stellen. Während der Showauftakt noch einigermaßen friedlich vonstattenging, dürfen sich die Zuschauer in der kommenden Folge auf einen Mega-Ausraster gefasst machen.

Achtung, Spoiler!

Schon in Folge zwei des TV-Formats, die bereits auf Joyn zu sehen ist, brennen bei Helena Fürst (48) die Sicherungen durch: Mitten in der Nacht, hat die TV-Bekanntheit einen Ausraster und droht ihren Mitbewohnern. "Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Es gibt keinen Schlaf. Es gibt Action", gibt die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin lautstark von sich. Für den Sender ist das zu viel des Guten und es wird die Reißleine gezogen: ProSieben unterbricht die Übertragung und blendet folgende Worte ein: "Zum Schutz aller Beteiligten wurde die Produktion unterbrochen." Die Aktion kostet Helena also ihren Platz in der Show – sie muss das Camp unverzüglich verlassen.

Auf Instagram äußerte sich die Mutter einer Tochter bereits zu dem Vorfall. "Beim großen 'Promi-Büßen' fehlt in Folge zwei, bevor ich angeblich grundlos auf die anderen los gehe, meine 'Runde der Schande' und die Reaktionen der anderen Camper darauf", erzählte sie. In dem Gespräch mit Olivia Jones habe sich gezeigt, dass Helena eigentlich für nichts büßen müsse. Die Mitstreiter der 48-Jährigen hätten jedoch anschließend über sie hergezogen – doch nur sie werde jetzt "durch den Dreck gezogen".

ProSieben / Nikola Milatovic Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

ProSieben/Nikola Milatovic Helena Fürst, "Das große Promi-Büßen"-Teilnehmerin

Instagram / die.fuerstin Helena Fürst, Realitystar

