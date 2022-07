Beim "Promi-Büßen": Helena Fürst pupst Ennesto ins Gesicht

Bei dieser Anstrengung kann Helena Fürst (48) sich nicht mehr zurückhalten! Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin nimmt an Das große Promi-Büßen teil, um ihre turbulente Vergangenheit in der deutschen Fernsehlandschaft aufzuarbeiten. Dabei müssen die Teilnehmer auch immer wieder Challenges bewältigen, um für ihre Fehltritte den Buckel hinzuhalten. In der Challenge in Folge zwei geht Helena deshalb an ihre körperlichen Grenzen – und lässt dabei allem freien Lauf!

In zwei Teams mussten die Kandidaten sich um die Wette einen steilen Berg hinauf kämpfen – während sie aneinandergekettet waren. Eine echter Kraftakt, bei dem man schon mal die Kontrolle über seinen Körper verlieren kann! "Du hast einmal so gepupst, in mein Gesicht! Ich bin fast umgefallen", stellte Teamkamerad Ennesto Monté (47) Helena oben angekommen zur Rede. Schlimm fand der Schlagersänger die Darmwinde aber gar nicht: "Scheiß drauf, wir haben es geschafft!", lachte er glücklich. Helena hatte natürlich auch eine plausible Erklärung für ihre Verfehlung: "Das waren die Linsen!"

Bei der gemeinsamen Vergangenheit der beiden TV-Bekanntheiten ist es aber eigentlich auch nicht ungewöhnlich, dass Helena so ein Pups entweicht: Immerhin waren die beiden mal zusammen und trennten sich nach ihrer Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme in einer Schlammschlacht. Sie unterstellte dem 47-Jährigen sogar, sie betrogen zu haben.

"Das große Promi-Büßen" – ab Donnerstag, 7. Juli 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

