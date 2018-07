Sie sind wirklich verlobt! Musiker Nick Jonas (25) hat Schauspielerin Priyanka Chopra (36) die Frage aller Fragen gestellt – und das während eines ganz besonderen Ereignisses: Die beiden feierten den 36. Geburtstag der schönen "Quantico"-Darstellerin in London. Ganz egal, dass das Paar erst seit zwei Monaten datet oder dass Nick und Priyanka elf Jahre Altersunterschied trennt – wahre Liebe kennt eben keine Grenzen.

Radar Online will wissen, dass der Himmel zwischen den Berühmtheiten voller Hochzeitsmarsch-spielenden Geigen hängt. "Ich denke nicht, dass einer von uns ihn jemals so glücklich gesehen hat. Das Alter ist ihm egal, er ist einfach total verliebt", verkündete eine anonyme Quelle. Die Hochzeit solle im kleinen Rahmen stattfinden, im Kreise der Familie.

Ob Nick und Priyanka eine Doppelhochzeit mit Nicks Bruder Joe (28) und Game of Thrones-Star Sophie Turner (22) planen? Auch diese beiden verlobten sich erst kürzlich und gaben noch kein Datum bekannt, an dem das Fest der Liebe stattfinden soll. Was denkt ihr?

Mike Coppola/Getty Images for People.com Nick Jonas und Priyanka Chopra bei einer Gala in New York City 2017

SplashNews.com Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai

E-Press / Splash News Sophie Turner und Joe Jonas in Paris 2018

