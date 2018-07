Hauptsache bunt und flippig! Der Style von Bill Kaulitz (28) mag manchen Menschen ziemlich speziell vorkommen, doch der "Tokio Hotel"-Frontmann legt ohnehin keinen Wert darauf, was andere über ihn denken: Er zieht an, was ihm gefällt. Ob als Frau mit langen, blonden Locken oder mit pinker Mähne – der Sänger liebt es aufzufallen und sprengt mit seinen Looks auch gerne mal soziale Normen. Sein Faible für Fashion hat der Musiker allerdings nicht erst als Weltstar entwickelt: Der Ursprung seiner Paradiesvogel-Optik liegt bereits in seiner Kindheit!

"Wir hatten kein Geld für extravagante Klamotten oder irgendwie so was", verriet der 28-Jährige in der rbb-Dokumentation "Hinter die Welt – Tokio Hotel". Doch Bill machte aus der Not eine Tugend und wurde kurzerhand selbst kreativ. "Dann fing ich an, mir selbst T-Shirts zu zerschneiden und selbst meine Klamotten zu verändern. Dann ging das so nach und nach", erzählte der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz (28) über seinen modischen Werdegang. Später habe er dann auch angefangen, seine Fingernägel anzumalen und seine Haare zu färben – und fand so letztendlich zu seinem ganz persönlichen Stil.

Sein Styling kam jedoch nicht immer bei jedem gut an: In der Schulzeit wurde Bill wegen seines Aussehens sogar zur Zielscheibe seiner Altersgenossen. Doch obwohl er sich gerade auf dem Dorf oft vorkam wie ein Außerirdischer, blieb sich Bill treu: "Für mich kam es nie infrage, mich irgendwie anzupassen oder mir das Leben leichter zu machen." Inzwischen sei er allerdings auch froh, eine Bühne gefunden zu haben, um seine Vorliebe für High-Fashion noch extremer ausleben zu können als früher.

Tokio Hotel/"Boy Don't Cry" Bill Kaulitz in "Boy Don't Cry"

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz 2016

Anzeige

Jason Merritt/Getty Images for Cadillac Tom und Bill Kaulitz bei der Cadillac Oscar Week in L.A. 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de