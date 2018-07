Die Schwangerschaft hält Denise Kappès (28) ganz schön auf Trab. Zuerst kam sie vor wenigen Wochen mit vorzeitigen Wehen ins Krankenhaus – dann raubte die deutschlandweite Hitze der hübschen Brünetten den letzten Nerv. Und jetzt ist es auch noch ein schmerzendes Bein, das Denise zu schaffen macht. Im Familienurlaub entschließt sie sich dazu, das lieber vom Doc abklären zu lassen. "Da mir doch viele geschrieben haben, lass ich es lieber schnell abchecken, nicht dass es eine Thrombose ist und davor hab ich besonders Angst, muss ich sagen, da fahre ich jetzt lieber schnell ins Krankenhaus hier an der Ostsee", erklärt sie den besorgten Fans in ihrer Instagram-Story. Außer einem Magnesiummangel ist Gott sei Dank aber alles in Ordnung.

