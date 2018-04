Was für ein Trennungsschock! Nach acht Jahren Ehe ist bei Channing (37) und Jenna Dewan Tatum (37) alles aus und vorbei. Die einstigen Lovebirds Hollywoods lernten sich am Set des Tanzstreifens Step Up kennen. Danach nahm die Liebesachterbahn des Turtel-Duos die Fahrt auf. Die beiden krönten ihre Beziehung 2013 mit der gemeinsamen Tochter Everly (4). Doch jetzt ist die ganze Romantik weg und die Turteltauben geben via Twitter ihre Trennung bekannt: "An unserer Liebe füreinander hat sich nichts geändert, aber die Liebe ist ein wunderbares Abenteuer, das uns jetzt auf zwei verschiedene Wege führt.”



