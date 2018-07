Diese Publikumsaktion passte Orlando Bloom (41) so gar nicht! Seit mehreren Wochen steht der Herr der Ringe-Star in London für das Stück "Killer Joe" auf der Theaterbühne. Bis Mitte August können Fans des Schauspielers seine Künste noch in dem verhältnismäßig kleinen Studio am Trafalgar Square bestaunen – doch die Größe des Zuschauerraums wurde einer Betrachterin nun tatsächlich zum Verhängnis: Weil sie ihr iPad während der Aufführung nutzte und das Hollywood-Gesicht das sah, tickte Orlando während der Show aus!

Wie zahlreiche Beiträge auf Twitter nun behaupten, soll eine der anwesenden Zuschauerinnen während der Show versucht haben, die Aufführung mithilfe ihres Tablets aufzunehmen. Das habe dem 41-Jährigen jedoch gar nicht gepasst, sodass er Augenzeugen zufolge seine Darstellung unterbrochen und ausgeflippt sei. "Erst schrie er: 'Ich will, dass du dein iPad jetzt weglegst', und wenige Minuten später wieder: 'Tu das verdammte iPad jetzt weg, ich warte!'", schreibt ein Nutzer auf der Social-Media-Plattform. Das Studio erklärte gegenüber The Wrap nur, die Größe des Theaters könne dafür sorgen, dass elektronische Geräte die Performer ablenken könnten. Orlandos Management gab noch kein Statement ab.

Doch war diese heftige Reaktion wirklich angebracht? Das Foto eines weiteren Anwesenden zeigt nämlich, dass die Beschuldigte das Gerät zur Stromversorgung ihres Miniventilators nutzte und die Kamera gar nicht aktiviert war. Den Kühlvorgang konnte Orlando von der Bühne aus jedoch wohl nicht sehen.

Ernesto S. Ruscio/Getty Images Orlando Bloom

Theo Wargo/Getty Images for Tony Awards Productions Orlando Bloom bei den Tony Awards 2017

Frederick M. Brown/Getty Images Orlando Bloom bei der Premiere von "The Promise" in Hollywood 2017

