Sie können einfach nicht die Finger voneinander lassen! Seit Anfang 2016 führen die Sängerin Katy Perry (33) und der Hollywood-Hottie Orlando Bloom (41) eine On-Off-Beziehung, wie sie im Buche steht. Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, das einstige Dream-Couple habe wieder zueinandergefunden. Zwar sind bisher beide einer klaren Antwort auf die Beziehungs-Frage aus dem Weg gegangen, aber der neueste Post der "Swish Swish"-Interpretin auf Social Media spricht Bände: Katy ist extra nach London geflogen, um ihren Liebsten zu unterstützen.

Ist das jetzt der endgültige Beweis für ihr Liebes-Revival? Während der "Fluch der Karibik"-Darsteller zurzeit im Londoner West End-Stück "Killer Joe" brilliert, reist Katy mit ihrer "Witness World" Tour durch Europa. Zwischen ihren Konzerten in Belgien und Amsterdam legte die derzeit brünette Beauty kurzerhand einen Zwischenstopp in der englischen Hauptstadt ein, um ihrem Schatz vom Publikum aus beizustehen. In ihrer Instagram-Story verzückte sie ihre Fans mit einem Programmzettel des Schauspiels, auf dem das Gesicht ihres Orlandos klar und deutlich zu erkennen ist. Den Schnappschuss versah sie sogar mit Herzchen.

Um ihre kurze kostbare Zweisamkeit zu zelebrieren, nahmen sich die zwei Verliebten außerdem noch Zeit für eine kleine Motorradtour und ein romantisches Dinner. Das britische Magazin Daily Mail lieferte jetzt den Bildbeweis! Scheint so, als habe sich der Katys Kurztrip nach London definitiv gelohnt.

Instagram / katyperry Programmheft zum Theaterstück "Killer Joe"

Splash News Katy Perry und Orlando Bloom in Rom

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und Katy Perry in Rom

