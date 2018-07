Tim Rasch ist für alles offen! Seit knapp einem Jahr steht der Hottie als Nik für Berlin - Tag & Nacht vor der Kamera. In der Scripted-Reality-TV-Show zog der Niedersachse die Fans besonders mit der Dreiecks-Beziehung zu Kim und Pascal, dargestellt von Nathalie Bleicher-Woth (21) und Matthias Höhn (22), in seinen Bann. So wild, wie sein Liebesleben in der Sendung ist, lebt der 20-Jährige jedoch gar nicht – im Gegenteil: Tim hat noch nie einen Mann geküsst, würde es jedoch gerne mal ausprobieren!

Promiflash traf den gepiercten Wuschelkopf beim Christopher Street Day in Berlin. Auf die Frage, ob er schon einmal mit einem Jungen geknutscht habe, musste Tim kurz schmunzeln: "Nein, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich möchte alles mal ausprobieren, es steht auf meiner Liste, aber ich hab’s noch nicht gemacht!" Was nicht ist, kann ja noch werden – das nimmt sich auch der Schauspieler vor. "Vielleicht ja heute, beim CSD kann ja alles passieren!"

Auf besagter Liste stehen für Tim jedoch noch weitere Punkte – so will der BTN-Star gerne mal in einem Flugzeug Sex haben. "Ich fliege nur leider nicht so oft, ich bin nicht so business, aber es steht noch an!", erklärt Tim.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Tim Rasch

RTLII Tim Rasch, Darsteller von "Berlin - Tag & Nacht"-Nik

WENN.com Tim Rasch, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

