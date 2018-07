Jeder möchte ein Stück vom Kuchen abhaben! Vor zwei Monaten wurde Stuttgarterin Toni (18) zu Germany's next Topmodel gekürt und ist seither gern gesehener Gast auf sämtlichen Fashion-Events Deutschlands. Dank ihres plötzlichen Fames wird das Nachwuchsmodel nur so von Nachrichten bombardiert. Dass dahinter aber nicht nur gute Absichten stecken, weiß Toni ganz genau. "Ich finde es an sich nicht schlimm, aber manchmal finde ich es dann ein bisschen schade, wenn es vor allem Leute sind, die mich eigentlich nicht mögen", verriet sie im Promiflash-Interview und plauderte auch gleich aus, wie sie für gewöhnlich damit umgeht.

