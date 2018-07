Es ist ein Tag, den die kultige TV-Familie aus Neuss im Leben nicht vergessen wird! Vor neun Jahren ließen sich die Wollnys im Türkeiurlaub die Sonne auf den Bauch scheinen. Dann nahm der Ferienaufenthalt eine tragische Wendung: Mama Silvia (53) kippte plötzlich um und ihre Angehörigen bangten um ihr Leben. Doch die elffache Mutter sprang dem Tod von der Schippe. Nach dieser Nahtoderfahrung feiert das rheinländische Original zweimal im Jahr Geburtstag. Ihre Töchter Sylvana (26) und Sarafina (23) erinnern nun an diesen schicksalsträchtigen Tag mit einer rührenden Geste.

Via Instagram meldete sich Sylvana zu Wort: "Liebe Mama, heute vor genau neun Jahren haben wir dich fast verloren. Es ist, als wenn es gestern gewesen wäre. Und ganz oft, wenn ich dich einfach anschaue, muss ich daran denken, dass du fast nicht mehr bei uns wärst", formulierte Silvias Spross emotionale Zeilen. Doch Sylvana blieb nicht die Einzige, die an diesem besonderen Tag an ihre Mutter dachte: "Du bist eine Kämpferin und hast dich ins Leben zurückgekämpft. Für die Welt bist du irgendjemand – doch für uns bist du die beste Mama, die man sich nur wünschen kann", fand auch Sarafina im Netz bewegende Worte.

Seit dem Vorfall zelebrieren die Wollnys die Wiedergeburt ihrer Mutter im Kreise der Familie. Dafür reisen sie sogar an den Ort des Geschehens, nämlich in die Türkei. Auch aktuell befindet sich Silvia dort und wartet laut eines Facebook-Eintrags sehnsüchtig auf die Ankunft ihrer Liebsten.

RTL II Silvia Wollny mit Tochter Sylvana

Patrick Hoffmann / WENN.com Silvia Wollny

Cinamon Red/WENN.com Silvia Wollny, Reality-TV-Star

